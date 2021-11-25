Merkez Bankası'nda ekonomi zirvesi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.
Ekonomi 25.11.2021, 07:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam saatlerinde Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.
TRT'nin aktardığına göre, görüşmede BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de yer alacak.
Toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.
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