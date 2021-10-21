Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekti.
Ekonomi 21.10.2021, 14:03 21.10.2021, 14:30
TCMB, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, 50 puanlık beklentinin aksine, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekti. Karar sonrası dolar/TL kuru rekor kırarak 9,48'i aştı. İlk kez euro/TL kuru 11, sterlin/TL kuru da 13 seviyesini aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı açıklandı.
TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
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