Merkez Bankası günlük kur seviyesini ve altın fiyatını açıkladı
TCMB'den yapılan açıklamaya göre dolar alış fiyatı bugün için 12,6185 olurken, euro için 14,2816 oldu. Gram altın alış fiyatı ise 726,75 olarak ilan edildi.
Ekonomi 30.12.2021, 12:29
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) 30 Aralık 2021 için Dövize Endeksli Mevduatta geçerli olacak döviz ve altın alış fiyatlarını açıkladı.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 14.2816 TL olurken, Dolar ise alışta 12.6185 TL olarak açıklandı. Altın Fiyatları ise saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 726,75 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 730.4 TL olarak açıklandı.
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