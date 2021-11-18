Merkez Bankası faizi yüzde 15'e çekti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 olmuştu.