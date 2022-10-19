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Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

Ekonomi 19.10.2022, 18:23
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. 

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

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