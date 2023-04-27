Merkez Bankası faiz kararını verdi
Merkez Bankası merakla beklenen nisan ayı faiz kararını açıkladı
Ekonomi 27.04.2023, 14:01
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Nisan ayı toplantısının ardından beklenen faiz kararını açıkladı.
PPK toplantısında yüzde 8,5 olan politika faizinin sabit bırakılması yönünde karar çıktı.
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