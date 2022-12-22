Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kurul, faiz kararını bugün açıklayacak.
Ekonomi 22.12.2022, 08:38
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
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|P
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|32
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|15
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|14
|21
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|15
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|14
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|15
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|14
|15
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|15
|14
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|15
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|15
|13
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|15
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|24
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