Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. PPK'nın mart ayı toplantısında aldığı karara göre politika faizi yüzde 14'te sabit bırakıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonunda merakla beklenen yılın üçüncü faiz kararı açıklandı.
YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKILDI
Toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildi.
Kurul bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Ekonomistler, bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu. Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.
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