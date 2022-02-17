Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
Ekonomi 17.02.2022, 14:08 17.02.2022, 14:24
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda şu başlıklara yer verildi:
"Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır.
Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.
(Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesi) Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli TL yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir."
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