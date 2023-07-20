Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı.

Temmuz ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 2,5 puan artırarak yüzde 17,50'ye yükseltti.

Merkez Bankası böylece iki ayda 9 puanlık faiz artışı yaptı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans ve Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinde 5 puanlık artış öngörüyordu. Yabancı ekonomistler de 5 puanlık artış tahmiminde bulunmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR"

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA KADEMELİ OLARAK GÜÇLENECEK"

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

"SADELEŞME SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

FAİZ ARTIŞINA GEÇEN AY BAŞLADI

Merkez Bankası, geçen ay faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını geçen ay yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı.

Mart 2021'de yüzde 19 seviyesinde olan politika faizi 2021 ve 2022'de dörder kez indirildi. Şubat ayındaki toplantıda faiz yüzde 8,50'ye çekilmişti.