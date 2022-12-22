Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 9 düzeyinde tuttu.
Merkez Bankası, ekonomistlerin görüşleri doğrultusunda politika faizinin yüzde 9’da sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, ekonomistlerin görüşleri doğrultusunda politika faizinin yüzde 9'da sabit bıraktı.
Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Kurul saat 14.00'te faiz kararını yüzde 9'da sabit bıraktığını açıkladı. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"
Bir önceki toplantıda faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtilmişti. Kurul açıklamasında bu konuda şu ifadelere yer verilmişti:
"Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir."
12 AYLIK TABLO
20 Ocak 2022: Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Onu takip eden 7 toplantıda (17 Şubat 2022, 17 Mart 2022, 14 Nisan 2022, 14 Nisan 2022, 26 Mayıs 2022, 23 Haziran 2022 ve 21 Temmuz 2022) politika faizi yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu.
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