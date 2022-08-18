Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yılın sekizinci faiz kararını açıkladı. Faiz, yüzde 13'e indirildi.
Ekonomi 18.08.2022, 14:03 18.08.2022, 14:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yılın sekizinci faiz kararını açıkladı. Faiz, piyasaların yüzde 14'te serbest bırakılacağı beklentisinin aksine yüzde 13'e indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aylık rutin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yılın sekizinci faiz ararını açıkladı.
Yıl başından beri faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitti, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürdü
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