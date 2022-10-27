Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

TCMB, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporuna ilişkin sunum yapıyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 60.4 tahminini piyasanın yüzde 70 civarında bulunan tahminine ne kadar yaklaştıracağı merak ediliyor.

OVP'de paylaşılan enflasyon tahmini bu yıl sonu için yüzde 65 2023 için yüzde 24.9 seviyesinde.

TCMB'nin bir önceki tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 60.4 , önümüzdeki yıl için yüzde 19.2 seviyesinde.

TCMB'nin bir önceki tahmini ise bu yıl sonu için yüzde 60.4 , önümüzdeki yıl için yüzde 19.2 seviyesinde.

Enflasyon sunumunun ardından soru-cevap bölümünde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun mesajları yakından izlenecek.

İktisadi faaliyette ivme kaybına dikkat çeken TCMB, geçen hafta faiz indirimlerine 150 baz puan ile devam etmiş, bir sonraki toplantı olan Kasım için "benzer bir adım" ile faiz indirim döngüsünü tamamlayacağı sinyali vermişti. Böylece sisyasilerin de istediği tek haneli faize önümüzdeki ay ulaşılmış olacak. TCMB son üç ayda politika faizini 350 baz puan indirdi.

KAVCIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Küresel risklerin önümüzdeki dönemde devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Çekirdek enflasyon göstegeleri yıllık bazda daha olumlu görünüm sergiliyor.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz.

İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır.

Eylül ayı öncü göstergeleri turizm sektörünün güçlü seyrinin devam ettiğini gösteriyor.

Üçüncü çeyrekte öncü göstergeler bir önceki çeyreğe göre talep koşullarında daha ılımlı bir seyre işaret ediyor.

Kredi kompozisyonunda hedefli kredi politikamızla uyumlu değişiklikler gözlendi.

Ağustos ayı itibarıyla, yatırım ve ihracat kredilerinin toplam ticari krediler içerisindeki payı yüzde 28'i aşarak son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

KOBİ'lere 558 milyar TL kredi kullandırıldı.