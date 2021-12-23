Merkez Bankası bugünlük kur sonuçlarını açıkladı

Merkez Bankası Dolar alış kurunu 11,64 TL olduğunu açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

TCMB'nin yeni sistem için her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru açıklayacağı duyurulmuştu. Dün açıklanan ilk gün rakamında dolar alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak; Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklanmıştı.