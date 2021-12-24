Merkez Bankası bugünkü kur rakamını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için kur rakamını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan kur dolar için 11,6738 olarak açıklandı. Kur rakamı dün 11,6399 olarak duyurulmuştu.

Kur korumalı mevduat sisteminde 3, 6, 9 ve 12 aylık hesaplar açılabiliyor. Vade sonunda en az Merkez Bankası'nın politika faizi (şu an yüzde 14) kadar faiz geliri elde edilebiliyor. Sisteme göre kurda artış olması durumunda aradaki kur farkı da hesaba yansıtılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Elvan, NTV yayınında yaptığı açıklamada dün sabah itibariyle 10 milyar liralık mevduat hesabı açıldığını duyurmuştu.