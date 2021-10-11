Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' mesajı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmasında bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.
Ekonomi 11.10.2021, 15:33
TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu hafta açıklanacak rezerv rakamının 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçladıklarını ifade eden Kavcıoğlu, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." dedi.
Kavcıoğlu, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladığını belirterek, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirildiğini kaydetti.
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