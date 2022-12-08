Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı. Aralık-ocakta baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.
Enflasyonu yükselten sebeplerin geride kaldığını ifade eden Kavcıoğlu, "Aralık-ocakta baz etkisiyle önemli bir gerileme bekliyoruz" dedi.
Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınmayla beraber fiyat istikrarı sağlanacağını ifade eden Kavcıoğlu, "Asgari ücrete gelen zam enflasyon üzerinde fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyoruz. Asgari ücretin çok olmasına rağmen, enflasyonun düşük olduğu zamanlarda var" açıklamasını yaptı.
TCMB'nin temel politikasının liralaşma olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomi modeli, tamamen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat, cari denge ve dengeli büyüme odaklı" dedi.
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