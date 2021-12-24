Merkez Bankası 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarını açıkladı
Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Ekonomi 24.12.2021, 10:37 24.12.2021, 19:06
Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.
Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde yapılan müdahalenin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Kurdaki hareketlilik nedeniyle Merkez Bankası 7 yıl sonra ilk kez 1 Aralık'ta kurlara müdahale etmişti. Bu müdahalede 844 milyon dolar satılmıştı.
Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.
Kaynak :NTV
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