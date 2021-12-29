Merkez Bankası 29 Aralık kur seviyesi ile altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurları euro için 13,5986 TL, dolar için 12,0342 TL, gram altın için ise 696,44 TL olarak açıklandı.