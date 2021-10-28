Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 18,4, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 11,8 olarak güncelledi.
Ekonomi 28.10.2021, 11:10
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kavcıoğlu, "15 Ekim itibarıyla rezerv miktarımız 126 milyar dolara yükseldi. Para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek için rezerv birikiminin devamını amaçlıyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
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