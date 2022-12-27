Memurlar ek zam istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve ocakta enflasyon farkıyla beraber, yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zam yapılması artık zaruret olmuştur." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen yönetimini kabul etti.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, çalışma hayatına ilişkin güncel sorun ve beklentilerin yanı sıra memur maaşlarına ek zam talebini Bakan Bilgin'e ilettiklerini söyledi.

Kamuda sözleşmeli çalışan 550 bin civarındaki personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın yakın zamanda Meclis'e gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yalçın, özellikle CHP ve HDP'li yerel yönetimlerde işten çıkarılan sözleşmeli memurların yeniden iş güvencesine kavuşturulmasını istediklerini aktardı.

- "Çalışanlar, öğrenim durumlarına göre konumlandırılsın"

Yalçın, 4C'den 4B'ye geçen ancak 4C-B şeklinde ifade edilen ve 4A kadrosuna alınacak çalışanların öğrenim durumlarına uygun şekilde konumlandırılması yönündeki beklentiyi de Bakan Bilgin'e ilettiklerini söyledi.

İdari hizmet sözleşmeli usta öğretici, ek ders karşılığı ders yapanlar gibi çalışanların beklentilerini de Bakan Bilgin'e aktarma fırsatı bulduklarını belirten Yalçın, memur işi yapan işçilerin, memur kadrosu beklediklerini bildirdi.

Kadroya geçen personelin emekli aylığı konusunda mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesinden birinci derece olan şef, tekniker gibi personelin de faydalanabilmesine ilişkin talepte bulunduklarını kaydetti.

- "Kaşıkla aldığımız, kepçeyle geri gidiyor"

Kamu görevlilerinin vergi matrahlarından huzursuzluk duyduğunu ifade eden Yalçın, "Kaşıkla aldığımız, kepçeyle geri gidiyor gibi bir pozisyon söz konusu. Kamu görevlileri, matrahlardan kaynaklı olarak yılın son birkaç ayında aldıkları ücrette kayıp yaşıyor. Bu açıdan verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının yükseltilmesi konusunu aktardık." diye konuştu.

Memurların kira bedellerinden dolayı özellikle büyükşehirlerde çalışmak istemediğine işaret eden Yalçın, şunları söyledi:

"Memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı, beklentimizi tekrar ifade ettik. Asgari ücrete yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. Bu düzenleme, aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu ve bunun da görülmesi gerektiğini ifade ettik. En düşük devlet memuru maaşını toplu sözleşmeyle önemli bir aşamaya taşımıştık ama ekonomik göstergeler, oluşan alım gücü kaybı ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk."

"Kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve ocakta enflasyon farkıyla beraber, yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zam yapılması artık zaruret olmuştur." diyen Yalçın, bu zammı memur maaşlarına yansıtmanın birçok seçeneği olduğunu ifade etti.

- "Aralık enflasyonu bekleniyor"

Bu konuda, hükümetin adım atması için aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının beklendiğini söyleyen Yalçın, "Memur olarak ek zam bekliyoruz." dedi.

Memur maaşlarına ek zam taleplerinde herhangi bir oran konuşulmadığını kaydeden Yalçın, asgari ücrette artış yapılmasını zorunlu kılan nedenlerin aynısının memurlar için de geçerli olduğuna dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisinin kendilerine iletildiğini belirten Yalçın, zam oranı ya da miktarının aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından konuşulabileceğini bildirdi.