Memur-Sen'den Bakan Bilgin'e ziyaret
Memur-Sen temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i ziyaret ederek memura ek zam talebini görüştü.
Ekonomi 21.12.2021, 21:50 21.12.2021, 21:53
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi.
Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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