Memur-Sen’den AK Parti Grup Başkanı'na ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, TBMM’ye giderek AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Kurul’da görüşülecek olan Ek Gösterge Kanun Teklifine ilişkin öneri ve teklifler ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ek gösterge düzenlemesine ilişkin taleplerini Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’a aktardı.

Memur-Sen heyeti görüşmede ayrıca yönetim kademelerinden sayılan ve belirli bir mesleki eğitimden sonra sınavla atanan şefler, tekniker ve diğer kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik önerileri ve Tazminat Yansıtma Oranlarında düzenleme yapılması teklifini iletti.