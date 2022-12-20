Memur-Sen: 'Ek gösterge düzenlemesi tarihi bir kazanımdır'

Eğitim Bir-Sen şubesi tarafından düzenlenen il divan toplantısına katılan Ali Yalçın, burada salonu dolduran teşkilat mensuplarına hitap etti. Ek gösterge düzenlemesini tarihi bir düzenleme olarak nitelendiren Yalçın, Memur-Sen’in yıllardır masaya taşıdığı en temel taleplerimizden olan ek göstergenin 6. Dönem Toplu sözleşme kararı ve devamındaki mücadeleyle 5.3 milyonu kapsadığını söyledi. İhtiyaç olan takviye ve iyileştirmelerine yapılması halinde kusursuz bir kazanım olacağını ifade eden Yalçın, “İlk önce dört meslek gurubu üzerinden oluşan vaat, mücadelemizle, emeğimizle geniş bir çerçeveye oturdu ve kamu görevlileri sendikacılığı açısından tarihe kaydolan en ciddi kazanımlarımızdan birisi haline geldi. Diğer kazanımlarımız gibi bu da bir Memur-Sen kazanımıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilgi ve hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Yalçın, ek göstergede memnuniyetin artırılmasına yönelik bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Yalçın, “Ek Gösterge düzenlemesinde şefler, teknikerler başta olmak üzere birinci dereceye yükselen tüm memurlar için 3600 ek gösterge verilmesi talebimizi karşılayacak ilave düzenleme yapıldığında bu kazanım kusursuz bir hale gelecektir” dedi.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştüklerini de sözlerine ekleyen Yalçın, “Sayın Bakan bu hususta ikili görüşmelerimizdeki olumlu tavrını Meclis kürsüsünden de göstererek, ilave düzenleme yapılacağına ilişkin cümle kurarak bu konuda beklenti içindeki yüreklere su serpmiş ve müjde bekleyenlerin umudunu artırmıştır. İstiyoruz ki kör nokta kalmasın, tarihi adım yerilmesin ve herkesin alkışladığı bir çerçeveye taşınmış olsun. Gayretimiz sürüyor ve sürecek” ifadelerini kullandı.

Gök: Memnuniyetin artması için sendikal mücadelemizi sürdüreceğiz

Gaziantep şube başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Gök ise yaptığı konuşmasında Memur-Sen’in kazanımlarıyla memnuniyet ürettiğini belirterek "Kamu görevlilerinin en çok beklediği iki konu Konfederasyonumuzun gayretleriyle çözüldü. İş yeri temsilcilerimiz bu memnuniyetin yansımalarını net bir şekilde gözlemliyorlar. Gittiğimiz her yerde bu kazanımlardan dolayı olumlu dönüşler alıyoruz. İşte bütün motivasyonumuz bu olumlu yansımalardır. Gayemiz de bu memnuniyetin artması, kamu görevlilerinin yüzündeki tebessümün devam etmesi içindir" ifadelerini kullandı.