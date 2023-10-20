Mehmet Şimşek'ten yatırımcılarla yoğun mesai

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yeni programını anlatmak, istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmek amacıyla New York ve Londra'da temaslar kurmuştu.

Mehmet Şimşek, dün de Fransız yetkililer ve yatırımcılarla toplantılar yapmak üzere Paris'te bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Fransa ziyaretine ilişkin bilgileri ve kurduğu uluslararası temasları bir mesaj paylaşarak aktardı.

Mehmet Şimşek, "Dün yaptığımız bir günlük Fransa ziyaretimize çok şey sığdırdık." diyerek başladığı açıklamasında, bu kapsamda sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya gelindiğini dile getirdi.

"4 trilyon euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına Türkiye ekonomisini anlattık"

Şimşek, daha sonra Societe Generale’in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon euro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programın anlattıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı dostum Sayın Fatih Birol ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı yatırımları artırmaya yönelik istişare

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Bruno Le Maire ile ikili ticaretimizi ve karşılıklı yatırımları nasıl artıracağımıza yönelik istişarelerde bulunduk.

"Fransa-Almanya Forumu'nda Türkiye'ye yatırım fırsatları anlatıldı"

Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumu'nda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık.

"Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek"

Bakan Şimşek, paylaşımında Fransa'nın Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer aldığını hatırlatarak, yeni ziyaretlerine ilişkin bilgi şu bilgiyi verdi:

Yatırımcılarla görüşmelerimiz hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretlerimiz ile de devam edecek. Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir.