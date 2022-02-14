Maydanozdan 62 bin ton rekolte bekleniyor

İklimi ve verimli topraklarından dolayı tarımsal ürün çeşitliliği fazla olan Hatay, maydanoz üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği maydanoz yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de maydanoz üretiminde Hatay'ın ilk sırada yer aldığını belirten Çolakoğlu, maydanoz ekim alanlarının da her yıl artış gösterdiğini aktardı.

Maydanoz üreticisi rekolte ve fiyattan memnun

Kentte maydanozun Arsuz ve Samandağ ilçelerinde yoğun olarak yetiştirildiğini ifade eden Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde geçen yıl 38 bin 500 dekar alanda 55 bin 300 ton civarında maydanoz üretimi olmuştur. En fazla maydanoz üretimimiz Arsuz ilçemizdedir. Bu yıl Arsuz ilçemizde 34 bin 500 dekar civarında maydanoz üretimimiz var. İkinci sırada da Samandağ ilçemiz geliyor. Diğer ilçelerimizde az miktarda da olsa maydanoz üretimimiz bulunuyor. 2021'de maydanoz üretimimizin ilimize katkısı 100 milyon lira civarındaydı. Bu yıl daha da artacağını düşünüyoruz. Maydanoz daha çok yurt içinde tüketilmekte ve bir kısmı da ihraç edilmektedir. Romanya, Macaristan, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna'ya maydanoz ihracatımız bulunuyor. Bu yıl beklentimiz 41 bin dekar alanda 62 bin tondur."

Çolakoğlu, üreticilerin 20 bağdan oluşan maydanozu 15 liradan sattığını ve fiyatlardan üreticilerin memnun olduklarını söyledi.

Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde üretici Zeynet Arslan da yaklaşık 20 yıldır maydanoz sayesinde ailesinin geçimini sağladığını anlattı.

Haziranda ektikleri maydanozun bir ay sonra başlayan hasadının halen devam ettiğini ifade eden Arslan, iç piyasaya ve yurt dışına gönderdikleri ürünün hem fiyatından hem de veriminden memnun olduklarını kaydetti.