banner38

MASAK 82 bin kişiyi araştırdı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla 81 bin 561 kişiyi araştırdı.

Ekonomi 10.03.2022, 11:35 10.03.2022, 11:41
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı

Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimler 5 yılda 2,5 kat arttı.

AA muhabirinin MASAK verilerinden yaptığı derlemeye göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma, inceleme veya yükümlülük denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına sahip MASAK'a 2021 yılında 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırma talepleri, 867'sini ise diğer ihbarlar oluşturdu.

Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde suç gelirlerinin aklanması ve aklamaya konu diğer suçlara yönelik bildirimlerin payı artış gösterdi. 2017'de MASAK'a aklama ve bununla ilgili öncül suçlara ilişkin 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021'de söz konusu bildirimler yüzde 264 arttı.

Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98'i) yükümlü olarak ifade edilen mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından veya finansal olmayan meslek grupları tarafından gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları, vaka bazlı olarak gerçekleştirilen analiz ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın veriler üzerinden yapılan stratejik analiz çalışmaları olmak üzere üç farklı türde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu analizler esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor veya bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli veya kolluk makamlarına ve bunların yanında konuyla ilgili inceleme veya denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatanlara göz açtırılmadı

Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin de toplam 432 analiz dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde 321 analiz raporu, 54 suçtan elde edilen değer raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte toplam 163 inceleme dosyasından 51'i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan analiz değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline ilişkin olarak 181 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kurul tarafından yükümlülük denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde uyum denetimi yapıldı.

Uluslararası iş birlikleri yürütüldü

Ayrıca, 2021'de kendiliğinden yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat birimi tarafından Türkiye'den 803 kez bilgi talebinde veya kendiliğinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat birimlerinden 360 defa bilgi istedi.

#MASAK #kara para
Yorumlar (0)
banner35
0
hafif kar duşu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18