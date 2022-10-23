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Marmarabirlik ürün alım fiyatları açıklandı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2022-2023 iş yılı kampanyasında, ürün alımında tavan fiyat 46, taban fiyat 18, yağlık zeytin fiyatı da 16 lira olarak açıklandı.

Ekonomi 23.10.2022, 19:21
Marmarabirlik ürün alım fiyatları açıklandı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliğinden (Marmarabirlik) yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik'te 2022-2023 iş yılı kampanya ürün alım fiyatları belirlendi.

Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda açıklanan kampanya alım fiyatları; tavan fiyat (180 dane) 46 lira, 200 dane 40 lira, taban fiyat (380 tane) 18 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 16 lira olarak kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2010 yılından bugüne üreticinin yanında olan Marmarabirlik'in, bu kampanya döneminde de ortaklarına sahip çıktığını kaydetti.

"Marmarabirlik'in hedefi, piyasada en çok talep edilen ürünü istenilen miktarda almaktır"

Sektörünün lokomotifi olan Marmarabirlik'in, açıklanan fiyatlarla ortaklarının güvenini ve beklentisini boşa çıkarmadığını belirten Asa, Marmarabirlik'in, zeytin üreticisinin sigortası olduğunu ifade etti.

Asa, iri daneye, taban fiyata ve yağlık zeytine özel fiyat verildiğini vurgulayarak, "Beklentimiz; üreticilerimizin, kooperatifine ihtiyaç duyulan kalibrelerde ürün vermesidir. Marmarabirlik'in hedefi, piyasada en çok talep edilen ürünü istenilen miktarda almaktır. Eğer satışlarımızda ihtiyaç duyulan plan doğrultusunda ürün alımı yapılamaz ise yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda sıkıntı yaşarız. Açıkladığımız fiyatları bir önceki kampanya dönemi ürün alım fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda, ortalama yüzde 120 artış olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Her yıl farklı bir hasat döneminin yaşandığına değinen Asa, şöyle devam etti:

"Bu yıl bütün ezberlerin bozulduğu bir yıldır. Ortaklarımızdan toplam 76 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Gelen yüksek rekolte beyanına rağmen ortaklarımızın mağdur olmaması için kota uygulanmayacaktır. Marmarabirlik 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında, yağlık dahil 60 bin ton ürün alım planı ve 1 milyar 500 milyon lira alım bütçesi yapılmıştır. Ürün bedellerinin, 15 günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı mart sonu ve mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Marmarabirlik nakit durumuna göre ödemeler öne çekilecektir. Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 21 Ekim'den itibaren başlanılmıştır."

"Bu yıl üreticimize destek olacağımız bir yıldır"

Girdi maliyetlerinin enflasyonist ortamda değişkenlik gösterdiğini dile getiren Asa, şunları kaydetti:

"1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında enflasyondan kaynaklanan fiyat artışları göz önüne alınarak ürün alım fiyatları belirlenmiştir. Arz ve talebe göre tarım ürünleri fiyatlarında değişiklikler yaşanabilir. Tarımsal ürenler içinde, sürekli üzerine koyan, fiyatı hiç düşmeyen, artan tek tarım ürünü zeytindir. Bunun tek sebebi Marmarabirlik'tir. Bir yıllık kazanç yerine her zaman kazandıran bir fiyat politikası, hem ortaklarımız hem de Marmarabirlik açısından çok önemlidir. Bu yıl üreticimize destek olacağımız bir yıldır. Bu sebeple 76 bin ton rekolte beyanına rağmen kotasız alım yapılacaktır. Ortaklarımız rekolte beyanı kadar ürün teslimatı yapabileceklerdir. Ödemelerle ilgili ortaklarımızın da anlayış göstermesini bekliyoruz. Yağlık zeytinde dinamik fiyat belirlenecektir. Yağlık zeytin fiyatları artarsa Marmarabirlik de fiyatlarını artıracaktır. Üreticimiz bize güvensin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar üreticilerimizi hiç mağdur etmedik, bundan sonra da asla etmeyiz."

Kaynak: AA
#Marmarabirlik #zeytin
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