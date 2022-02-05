Marketlerin indirim oyunları bitmiyor!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesti.Olmayan ürünü satış yapıp iptal edenlere de ceza yağdı.

Daha önce yüklü miktarlarda ceza alan ancak indirim ve stok oyunlarına devam eden zincir marketlere yeni cezalar kesildi.

Kurulun incelemelerine göre;

Bir market kampanyasında, sütü 6,50 TL’den 5,75 TL’ye indirdiğini beyan etti. Ancak indirimden önceki satış fiyatının 5,90 TL olduğu anlaşıldı. Bu durumun tüketicileri yanılttığını değerlendiren Kurul, bu market zincirine 114 bin 326 TL idari para cezası verdi.

“Çok Al Az Öde” kampanyası yapan bir marketin de, 65,50 TL olması gereken faturayı, 93,60 TL olarak tahsil ettiği tespit edildi. Tüketicinin yanıltıldığını değerlendiren Reklam Kurulu, bu markete de 114 bin 326 TL idari para cezası uyguladı.

Bir tüketici, markete ait internet sitesinden telefon sipariş etti ve kendisine ‘onay’ mesajı gönderildi. Ancak ertesi gün tüketicinin onayı alınmadan sipariş iptal edildi ve firma tarafından ‘ürün stokunun bulunmadığı’ bilgisi verildi. Kurul, bu yanıltıcı uygulama sebebiyle markete 11 bin 429 TL idari para ceza kesti.