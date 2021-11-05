Marketlerin 'fiyat anlaşması' belgelerle kanıtlandı

Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.

Zincir market ve tedarikçi teşebbüslere yönelik soruşturmada sözlü savunmalar alınmıştı. Söz konusu firmaların fiyatlar belirlenirken anlaşma yaptığı tespit edilmişti.

Eski yıllara ait yazışmalar tespit edildi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere verilen cezayı ilk kez değerlendirdi.

Her şeyin usulüne uygun şekilde yapıldığını söyleyen Küle, "Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır. Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', 'artırılan fiyatların rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunduğu görülmüştür" dedi.

Konunun bugünün konusu olmadığını anlatan Küle, "2018 yılına kadar geriye giden delil niteliğindeki yazışmalar ele geçirilmiştir" bilgisini verdi.