Maliye Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usule ilişkin söz alarak, yasa teklifi görüşmeleri sırasında Merkez Bankası temsilcisinin kur garantili mevduat sisteminin maliyetini açıklamadığını, bugün bütçe görüşmeleri öncesi bunun açıklanması gerektiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Merkez Bankasının bağımsız bir kurum olduğunu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgilendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, bu konunun, bütçe görüşmeleri sırasında gündeme alınmasının usule aykırı olduğunu belirtti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Koskoca bir bütçeyi, bu sistemin Merkez Bankasına maliyetini bilmeden geçirmiş olacağız. Karanlık bir yolda fenersiz gidiyoruz." sözlerini sarf etti.

Başkan Yılmaz, Merkez Bankası yetkililerinin, 2 Aralık'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelerek sunum yapacaklarını bildirdi.

Komisyonda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Yatırımcı Tazmin Merkezinin Sayıştay raporları görüşülecek.

Bu arada bazı CHP milletvekilleri "Nebati: Bu sistemden dar gelirliler hariç firmalar, ihracatçılar kar ediyor", "Trafoya kedi Hazineye arka kapıdan fare dadandı" yazılı dövizleri sıralarına bıraktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.