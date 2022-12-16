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Mahkeme, 60 yıllık baklavacı Hacı Sayid için iflas kararı verdi

Şarkıcı Hadise’nin kısa süre evli kaldığı Mehmet Dinçerler’in babası ve amcasına ait ünlü baklava markası Hacı Sayid için mahkeme iflas kararı verdi.

Ekonomi 16.12.2022, 19:40
Mahkeme, 60 yıllık baklavacı Hacı Sayid için iflas kararı verdi

Temeli 1960’lı yılların başında Antep'te atılan Hacı Sayid (Hacı Sayid Gıda Pazarlama San. ve Tic. AŞ), bir süre önce içine düştüğü mali girdaptan çıkmak için konkordato talebinde bulundu.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar çıktı. Dava dosyasına sunulan üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda, borca batık olduğu belirtilen şirket için iflas kararı verildi.

ŞİRKET İKİ KARDEŞE AİT

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre şirkette hisseler iki kardeşe ait görünüyor. Mehmet Dinçerler yüzde 25 hissenin sahibi iken, kalan yüzde 75'lik pay şarkıcı Hadise ile kısa süre önce boşanan ve amcası ile aynı ismi taşıyan Mehmet Dinçerler’in babası Burhan Dinçerler’e ait.

DİNÇERLER'İN AVUKATI: HİLELİ İFLASA GİDİLİYOR

Dünkü duruşmaya, Hacı Sayid’in avukatlarının yanı sıra birçok alacaklı firma vekili katıldı. Alacaklı şirket avukatları, şirketin konkordato talebinin reddine karar verilmesi yönünde talepte bulundu. Duruşmaya, küçük hissedar Mehmet Dinçerler’in avukatı Hicran Akkaya Şenol’un ifadeleri damga vurdu. Tutanağa da yansıyan ifadelere göre Şenol, hileli iflasa gidildiğini öne sürdü. Şenol sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Piyasa borcu ile SGK ve vergi borçları bu şirketin üzerinde bırakılıyor. Şirketin mali kaynakları, grup şirketlerine devredilmiş. Mahkeme, yönetim kayyumu atamadığı için şirketin içi boşaltıldı. Yargıtay’a gitmeden önce borca batık olmayan şirket, Yargıtay’a gittikten sonra borca batık hale geldi. Şirketin içi boşaltıldı. Tüm bunları daha önce de mahkemeye bildirdik."

ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI ÇIKTI

Ancak avukatın iddialarına rağmen dava dosyasına ilişkin ek bilirkişi raporu alınmasına gerek görmeyen mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Hacı Sayid A.Ş’nin konkordato talebinin reddine karar verdi.

Mahkeme, 15 Aralık günü saat 12:32 itibariyle 60 yıllık baklavacı Hacı Sayid’in iflasına hükmetti. Şirketin tasfiyesi için dosyanın Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi’ne gönderilmesine karar verildi.

DÜZE ÇIKMAK İÇİN MAHKEMEYE GİTMİŞTİ

Mahkeme, birçok şirket için düze çıkma imkânı sağlayabilen konkordatoya başvurusu sonrası iflas kararı ile yüz yüze kalan Hacı Sayid için yapılan yargılama masraflarını da şirketin üzerine bıraktı. Kararla birlikte, mahkemenin atadığı kayyumların da görevi sona ermiş oldu.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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