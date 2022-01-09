banner38

Mağazada nakit, internette kartlı ödemeyi tercih ettik

Tüketicilerin mağaza, pazar gibi yerlerdeki alışverişlerinde en çok kullandıkları ödeme yöntemi yüzde 60,8 ile nakit, internet alışverişlerinde ise yüzde 73,2 ile kredi kartı oldu.

Ekonomi 09.01.2022, 13:45
Mağazada nakit, internette kartlı ödemeyi tercih ettik

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu"nda, tüketicilerin ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiye yer verildi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek hazırlanan rapora göre, tüketicilerin mağaza, pazar, dükkan gibi alışverişlerinde en çok kullandıkları ödeme yöntemi yüzde 60,8 ile nakit oldu.

İnternet ve internet dışında mesafeli yöntemlerle yapılan alışverişlerde en çok kullanılan ödeme yöntemi ise yüzde 73,2 ile kredi kartı olarak tespit edildi. Banka kartı kullanımı her iki alışveriş türünde de üçüncü en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak kayıtlara geçti.

Kadınların kredi kartı kullanımı daha yüksek

Cinsiyete göre bakıldığında ise kadınlar ve erkeklerde mağaza, pazar, dükkan alışverişlerinde kullandıkları ödeme yöntemlerinin başında nakit öne çıkarken, erkeklerin yüzde 65,6'sının, kadınların yüzde 59'unun bu ödeme yöntemini tercih ettiği belirlendi.

Kadınların alışverişlerde kredi kartı kullanımın yüksek olması dikkati çekti. Mağaza, pazar, dükkan alışverişlerinde kadınların yüzde 54,8'i erkeklerin yüzde 54,6'sı kredi kartıyla ödeme yapıyor.

Harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde, nakit kullanımında ortaokul mezunu tüketicilerin yüzde 80,3 ile kredi kartı kullanımında ise üniversite ve üzeri eğitim düzeyindeki tüketicilerin yüzde 65,5 ile başı çektiği görüldü.

Az gelirli daha az kredi kartı kullanıyor

İlkokul mezunu ve altı eğitim düzeyindeki tüketicilerin yüzde 66,9'u nakit, yüzde 44,8'i kredi kartı, yüzde 32,7'si banka kartı ve yüzde 1,2'si sanal kart kullanıyor.

Üniversite ve üstü mezuniyeti olan tüketicilerin yüzde 56,7'si mağaza, dükkan, pazar alışverişinde nakit ödeme yaparken yüzde 65'i kredi kartı, yüzde 25,6'sı banka kartı ve yüzde 1,3'ü sanal karttan ödeme gerçekleştiriyor.

Mağaza ve dükkan alışverişlerinde gelir durumuna göre ödeme araçlarına bakıldığında, en fazla kredi kartı kullanan grubun yüzde 86,8 ile 6 bin lira ila 8 bin lira arasında gelir düzeyine sahip tüketiciler olduğu tespit edildi.

Tüketicilerde 2020 yılı itibarıyla 2 bin 21 lira ve altı gelir düzeyinde olanların alışverişlerinde nakit kullanım oranının diğer gelir düzeylerine göre daha yüksek olması da dikkati çekti. Bu gelir grubundakilerin yüzde 78,4'ü nakdi, yüzde 40,5'i banka kartını ve yüzde 16,2'si kredi kartını kullanıyor.

#Ticaret Bakanlığı
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Galatasaray 20 27
12. Karagümrük 20 27
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Altay 20 19
17. Kasımpaşa 20 18
18. Göztepe 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Boluspor 19 22
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 9
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11