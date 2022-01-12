banner38

Madencilik sektörü cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı

Madencilik sektörü geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 5,9 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

Ekonomi 12.01.2022, 22:28
Madencilik sektörü cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı

İMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, geçen yıla göre ihracatta yaşanan değer artışının yüzde 38,8 olduğunu aktardı.

Dinçer, maden sektörünün alt kırılımlarındaki ihracata yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“2021 yılında metalik cevherler geçen yıla göre yüzde 56,2’lik bir artış gösterdi ve 2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3’lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4’lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 19,3’lük artış ve 809,1 milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı. Toplam doğal taş ihracatı ise yüzde 20.5lik bir artışla 2,09 milyar dolar oldu. Bu maden gruplarını yüzde 124,6’lık artış ve 331,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.”

2021 yılında doğal taş ihracatında ilk sırayı 615 milyon dolarla Çin’in aldığını bildiren Dinçer, ikinci sırada ABD’nin olduğunu ve ülkeye 462 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını vurguladı.

Dinçer, ABD’den sonra 98,4 milyon dolarla Fransa’nın, 98 milyon dolarla Irak’ın ve 95,4 milyon dolarla Hindistan’ın bulunduğunu ifade etti.

Milli politikalar büyük katkı sundu

2021 yılının sektörün cumhuriyet tarihi rekorunu kırması adına çok önemli bir fırsat yılı olduğunu ifade eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Bu başarıda sektörümüzün pandemi ve onun oluşturduğu yeni normali en iyi etüt eden sektörlerden biri olması da önemli bir faktör oldu. Bu noktada bakanlığımızın uyguladığı yerli ve milli politikaların 2021 yılında kararlılıkla devam etmesi başarımıza büyük katkı sundu.

Bu açıdan ‘Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik’ temeli ile şekillenen Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna güçlü adımlarla devam eden ülkemiz, enerjide üst üste birçok dev hamleyi hayata geçirdi. Milli Enerji ve Maden Politikası’nda öne çıkan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenleri, ülkemizin enerji alanında daha iyi bir konuma gelebilmesi açısından yol gösterici olmaya devam edecek.

Sektör olarak 2022 yılında ihracatımızı daha da artırmak için ruhsat güvencesinin sağlanmasının önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Firmalarımız böylelikle yatırım ve ihracat düzeyini daha üst seviyelere taşıyarak sektörümüzün geleceğinin daha öngörülebilir olmasına da katkı sağlayabilirler. Yanı sıra tüm izin süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasıyla birlikte madenlerin ekonomiye kazandırılma süresi çok daha hızlı olacaktır. Böylelikle uzun yıllardır izin bekleyen alanlar için de üretim süreci başlamış olur. Orman izin süreçlerinde yüksek bedellerin makul seviyelere getirilmesi sayesinde ise ormanlar için ödenen miktar madenlerin çıkarılmasına ayrılabilir ve süreç daha verimli işleyebilir. Enerji maliyetleri (akaryakıt ve elektrik) sebebi ile vergi düzenlemesi sağlandığı takdirde de firmalarımızın elde ettiği kâr, madenlerin aranmasi ve milyarlarca dolarlık rezervlerin keşfedilmesine ayrılabilir.”

Sürdürülebilirlik madencilik için çalışıyoruz

İMİB’in madenciliğin daha iyi bir konuma gelmesi ve bunun sonucunda da yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak adına faaliyetlerine devam ettiğine dikkati çeken Dinçer, “Maden çeşitliliğimiz, marka oluşturma çabalarına yönelik yapılan çalışmalar, jeopolitik konum ve teknolojik gelişmeler bazındaki fırsatları sektör olarak değerlendirdiğimiz takdirde, 2022 yılında başarımızı arttırarak devam edeceğimizden hiç kuşku yok. Hemen hemen tüm sektörlere ham madde sağladığı gibi istihdama da ciddi oranda katkı sunan maden sektörünü ve ihracatımızı, 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için gösterdiği 250 milyar dolar ihracat hedefiyle uyumlu olarak, devletimiz ve bakanlığımızın da destekleriyle daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
#madencilik #ihracat
Yorumlar (0)
banner35
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11