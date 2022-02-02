LPG'ye zam geliyor!

İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.

LPG fiyatı son olarak 12 Ocak’ta EPGİS’in açıklamasına göre, 29 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt sektörü kaynakları, LPG fiyatı için çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zammın geleceği bildirildi.