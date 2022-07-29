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LPG'ye zam geliyor!

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi öngörülüyor.

Ekonomi 29.07.2022, 09:52 29.07.2022, 10:05
LPG'ye zam geliyor!

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere LPG 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.

#LPG #zam
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