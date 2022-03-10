LPG'ye zam geliyor!

Benzin ve motorine peş peşe gelen büyük zamların ardından bir zam da LPG'ye geliyor. Dün gece yarısı benzin ve motorine yapılacağı açıklanan 2.25 liralık zam geri çekilirken, sektör kaynakları bu gece yarısı LPG'ye 46 kuruş zam beklediklerini açıkladı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre son olarak Mart ayının başında peş peşe 33 kuruş ve 61 kuruş olmak üzere zam yapılan LPG'ye yeni zam geliyor. LPG'ye bu gece yarısı 46 kuruş zam bekleyen kaynaklar, zammın pompa satış fiyatlarına yansıması beklendiğini aktardı.

Olası zam sonrasında LPG fiyatı İstanbul'da 10.74 TL'den 11.20 TL'ye, Ankara'da 10,72 TL'den 11.18 TL'ye, İzmir'de 10,54 TL'den 11 TL'ye çıkacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı yapılan zam geri çekilen motorin ve benzin fiyatlarında bu gece yarısı indirime gidilmesi bekleniyor. İndirimin ne kadar olacağı ise açıklanmadı.