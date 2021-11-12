LPG'ye yeni zam yolda
Türkiye'de 4,5 milyondan fazla aracın yakıt olarak kullandığı LPG'ye 49 kuruşluk zamdan sonra yeni bir zam daha geliyor. Yeni zam pazartesinden itibaren geçerli olamaya başlayacak.
Ekonomi 12.11.2021, 18:14 12.11.2021, 18:14
Türkiye'de 4,5 milyondan fazla aracın yakıt olarak kullandığı LPG'ye en son Kasım ayının başında yapılan 49 kuruşluk zamdan sonra yeni bir zam daha geliyor. Türkiye'de son olarak 2 Kasım'da 49 kuruş zamlanan otogaza 25 kuruş daha zam geliyor. Zam pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.
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