LPG'ye yeni zam yolda

Türkiye'de 4,5 milyondan fazla aracın yakıt olarak kullandığı LPG'ye en son Kasım ayının başında yapılan 49 kuruşluk zamdan sonra yeni bir zam daha geliyor. Türkiye'de son olarak 2 Kasım'da 49 kuruş zamlanan otogaza 25 kuruş daha zam geliyor. Zam pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.