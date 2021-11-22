LPG'ye bir zam daha yapıldı

EPGİS: Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

LPG'ye son olarak 19 Kasım'da 45 kuruş zam gelmişti. LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından 15 Kasımda'da 25 kuruşluk daha zam gemişti.