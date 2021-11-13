LPG'ye bir zam daha geliyor
LPG'ye 2 Kasım'da gelen 49 kuruşluk zammın ardından 25 kuruşluk bir zam daha gelecek.
Ekonomi 13.11.2021, 12:29 13.11.2021, 12:34
Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.
Zamlı fiyat, 15 Kasım pazartesiyi salıya bağlayan gece yürürlüğe girecek. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG'de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL'ye ulaştı.
LPG FİYATI 7 TL'YE DAYANDI
Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 TL'ye dayanacak.
Haber Global
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6