LPG'ye bir zam daha geliyor

Dünya akaryakıt sistemindeki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi. Otogazın litre fiyatına 25 kuruş zam yapılacak.

Zamlı fiyat, 15 Kasım pazartesiyi salıya bağlayan gece yürürlüğe girecek. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG'ye 2 Kasım'da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG'de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL'ye ulaştı.

LPG FİYATI 7 TL'YE DAYANDI

Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir, Ankara'da LPG'nin litresi 7 TL'ye dayanacak.

Haber Global