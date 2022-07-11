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LNG depolama gemimiz Ertuğrul tek başına 8 aylık gaz verdi

Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz’de gaz ararken diğer yandan doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitesini artırıyor. BOTAŞ’ın Dörtyol’daki LNG gemisi Ertuğrul Gazi, 1 yılda çeşitli gemilerden aldığı ve şebekeye verdiği sıvılaştırılmış doğalgaz ile tek başına konutların 8 aylık gaz ihtiyacını karşıladı.

Ekonomi 11.07.2022, 20:03
LNG depolama gemimiz Ertuğrul tek başına 8 aylık gaz verdi

Türkiye mavi vatandaki keşif çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da doğalgazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitelerini hem karadan hem denizden her geçen yıl hızla arttırıyor. Denizdeki arz güvenliği, Türkiye’nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi ile yapılıyor. 25 Haziran 2021’de hizmete giren Ertuğrul Gazi, 22 Nisan 2021’de Hatay’daki BOTAŞ Dörtyol terminaline yanaştı.

TÜRKİYE’NİN 10 GÜNLÜK İHTİYACI BU GEMİDE

FSRU gemisi ile boru hatlarına bağlı kalmadan, farklı kaynak ülkelerden ya da spot piyasalar aracılığıyla doğalgaz tedariki sağlanabiliyor. Bu kapsamda 1 yıl içinde gemiden gemiye 25 kez LNG transferi gerçekleştirildi. İki futbol sahası büyüklüğündeki gemi depoladığı gazla Akdeniz bölgesindeki konutların 3 aylık, Türkiye genelinde ise konutların 10 günlük gaz ihtiyacını karşılayabiliyor. Gemideki yüksek verimli teknoloji sayesinde LNG son damlasına kadar kullanılırken, oluşan atık gaz ise ya tekrar kazanılıyor ya da gemi makinelerinde sistemin enerji ihtiyacı için kullanılıyor.

Gemi sürekli çalışır halde. Demir almasında rüzgar ve dalga hızı hesaplanıyor.

295 METRE UZUNLUĞUNDA 13 KATLI

Geminin bulunduğu terminalde aynı anda petrol gemisiyle de transfer gerçekleştirilebiliyor. 295 metre uzunluğunda, 63 metre yüksekliğinde, 46 metre genişliğinde olan geminin yaşam alanları ile kontrol merkezlerinin bulunduğu yapı 13 katlı. Ertuğrul Gazi en son LNG transferini Cezayir bandıralı “Tessala” adlı gemiden gerçekleştirdi. Yeni Şafak olarak transferi yerinde gözlemledik. Yaklaşık 3 saatlik süre içinde bulunduğumuz FSRU gemisinden izlenimler şöyle:

2 gün süren transfer

Türk bayraklı ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında. Gemi nakledilen LNG’yi hem depoluyor hem de talebe göre gazlaştırabiliyor. LNG getiren gemiden Ertuğrul Gazi’ye transfer 2 gün sürüyor. Transfer 7 kroyojenik hortum ve çeşitli ekipmanlarla gerçekleşiyor. LNG, gemide bulunan dört tankta -163 derecede depolanıyor.

İşte kontrol odası

LNG transferi, kargo kontrol odası denilen bölümden takip ediliyor. Burası bir nevi operasyon kontrol merkezi. Gerçekleştirilen transfer odadaki 6 ekrandan anbean takip ediliyor. Operasyon 3 vardiya 24 saat kontrol altında. Bilgiler buradan izlenip değerlendiriliyor.

Dönüşüm nasıl oluyor?

Gemi tanklarında depolanan LNG, pompalarla dengeleme tankına gönderiliyor. Tank çıkışındaki yüksek basınç pompalarıyla 140 bara kadar basınçlandırılıp vaporizer adı verilen ekipmanda deniz suyu yerine glikollu suyla gazlaştırılıyor. Gazlaşan ancak soğuk olan doğalgaz sonra ısım aşamasına geçiyor. Ölçüm sonrası ana iletim hattına iskele üzerinden teslim ediliyor.

2 kilometre açıkta

Ertuğrul Gazi, kıyıya 2 kilometre uzaklıkta. Geminin belli bir noktasına kadar 6 kişilik küçük raylı araçlarla gidiliyor, geri kalan kısım ise yürünüyor. Gemiye giriş-çıkışlar kayıt altına alınıyor. Tesiste güvenlik önlemleri kapsamında cep telefonları belli bir mesafede kapatılıyor.

İlk petrol bu tesisten taşındı

Tesisin iskelesinin ayrı bir özelliği var. 1967 yılında yapılan iskele, revize edilmiş. İlk yerli ham petrol yükleme operasyonu, bu iskeleden gerçekleşmiş. Şimdi ise hem petrol hem de doğalgaz transferi gerçekleşiyor. Aynı anda iki transferin yapılması dünyada ilk.

Spor salonu bile var

Gemide 35 personel görev alıyor. Türklerin yanı sıra yabancıların da çalıştığı gemide personel için her şey düşünülmüş. Her personelin kendine ait odası var. Modern mutfak ve yemekhane mevcut. Gemi adamları için spor salonu ve basketbol sahaları bile bulunuyor.

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