KYK faizleri ile koronavirüs cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu

Öğrenim kredisi faizlerinin silinmesi ve Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde vatandaşa kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle ilgili kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları belli oldu.

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, "öğrenim kredisi olarak verilen miktarla" sınırlandırılmıştı. Ayrıca öğrenim ve katkı kredilerinin hesaplanması ve taksitlerin ödenmesine ilişkin düzenlemelerin mevcut alacaklara ne şekilde yansıtılacağına ilişkin de düzenlemeler yapılmıştı.

Yayımlanan tebliğe göre, 9 Kasım'dan itibaren öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar beklenecek. Son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçlar Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

Süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

9 Kasım'dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve bu tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış taksit tutarları takip edilecek.

- Kovid-19 cezalarının kaldırılması için başvuru gerekmiyor

Öte yandan, 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 4. Maddesi ile bazı düzenlemelerin uygulamaya alınması kararlaştırılmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği" ile Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 (bu tarih hariç) arasında yapılan tespitlere istinaden Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verilmeyecek, verilmiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların tahsilatı yapılmayacak. Daha önce tahsil edilen idari para cezaları ise iade edilmeyecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020'den ilgili kanunun yürürlüğe girdiği 9 Kasım 2022'ye (bu tarih hariç) kadar yapılmış tespitlere istinaden verilen idari para cezaları, tebliğ edilsin veya edilmesin, vatandaşların herhangi bir başvurusu aranmaksızın kaldırılacak.