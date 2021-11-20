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Kuşadası'na yüzlerce dev gemiyle yüz binlerce turist gelecek

Türkiye turizminin gözbebeklerinden biri olan Kuşadası'na 2022 yılında 650 dev gemiyle 750 bin turist gelecek.

Ekonomi 20.11.2021, 21:55
Kuşadası'na yüzlerce dev gemiyle yüz binlerce turist gelecek

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Güngör, 'Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı.' dedi.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası'na 2022 yılında gelmek üzere 650 kruvaziyer gemisi ile 750 bin turist rezervasyon yaptırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl az geminin uğradığı Kuşadası'nda durağan sezon geçiren kent esnafı, 2022'deki gemi rezervasyonlarından dolayı yeni sezona umutlu giriyor.

"Yüzen otel" olarak da bilinen kruvaziyerlerin en fazla uğradığı yerlerden biri olan Kuşadası, salgın sürecinde verilen aradan sonra ilk gemiyi ekim ayında ağırladı.

Dev gemiler kent ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyor. Gün doğumunda limana yanaşan gemiler, gün batımıyla kentten ayrılıyor. Günün bir bölümünde Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden binlerce turist, daha sonra kent merkezinde alışveriş yapıyor.

Salgın dolayısıyla yaz sezonunu durağan kapatan ilçe esnafı, ekimden sonra başlayan gemi trafiğinden dolayı mutlu. Normalde kasım ve aralık ayında neredeyse geminin uğramadığı ilçeye bu iki ayda 13 gemi gelecek. Kuşadası, kruvaziyer turizmde asıl sıçramayı ise gelecek yıl yapacak. Gelecek yıl için 650 gemi ve 750 bin turistin Kuşadası rezervasyonları şimdiden hazır. Dev gemilerden inecek 750 bin yolcuyu misafir edecek olan Kuşadası esnafı da bu durumdan bir hayli memnun.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2020'de limanda gemi trafiğinin olmadığını bu yılın sonuna doğru hareketliliğin başladığını söyledi.

Kruvaziyerlerin kente ve ülkeye döviz girdisi sağladığını belirten Güngör, şöyle devam etti:

"1 Ekim'den itibaren yoğun bir gemi talebi başladı. Yıl sonuna kadar 30 gemi bekliyorduk. Şu ana kadar 17 gemi seferimiz oldu. Yıl sonuna kadar 13 gemi daha gelecek. Geç de olsa bizi mutlu eden bir durum. Özellikle Kuşadası ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Normalde kasım ve aralık ayları daha sakin geçer. Daha az sayıda geminin geldiği aylardır ama bu yoğun talep gecikmiş olmakla birlikte aslında Kuşadası, yılın bu son üç ayını çok yoğun gemi trafiğiyle geçiriyor."

"Çarşıda bir bayram havası var"

Salgının ekonomik anlamda büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Güngör, bu tablodan en fazla esnafın etkilendiğini dile getirdi.

Sektördeki toparlanmanın 2022'de başlayacağını düşündüğünü belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Kruvaziyerler esnaf için önemli bir can suyu. Şu mevsimde 30 gemi az değildir. Dolayısıyla çarşıda bir bayram havası var. Herkes çok mutlu. 2022'de de çok iyi bir etki oluşturacaktır. Kuşadası ekonomisi önemli ölçüde kruvaziyer turizm üzerinde dönmekte. Dolayısıyla herkes heyecanla 2022'nin iyi bir şekilde geçmesini bekliyor. 2022 dünya genelinde bir toparlanma senesi olacak. Türkiye de bu anlamda en güçlü toparlanan ülkelerden biri olacaktır. Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı. Önemli aksilik olmadığı müddetçe bunların gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 2022'de bizi çok iyi bir sezon benziyor. "

"Gemi varsa Kuşadası vardır"

İlçede esnaflık yapan Zeki Çalışır da 2 yıl aradan sonra tekrar kruvaziyerlerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dev gemilerin önemli bir döviz kaynağı olduğuna işarete den Çalışır, "Bizim ekmek kapımız kruvaziyer limanı, Kuşadası'nın çok önemli bir ticaret kaynağıdır. Kruvaziyer gemilerinin ve yolcuların gelmesi bizim için olmazsa olmaz. İnanıyorum ki önümüzdeki sene güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Murat Taşın da salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıl gemilere hasret kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan sıkıntılara rağmen umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getiren Taşın, "Gemi varsa Kuşadası vardır. Gemi yoksa yoktur. Bundan sonra iyi olacak inşallah. Bu sene gelen gemiler de seneye referanstır. Gemi müşterisi her şey demektir. Esnafın yüzünü güldürür." diye konuştu.

Kaynak: AA
#kuşadası #turist #turizm
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