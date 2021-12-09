Kuru kayısı ihracatı 41,8 milyon doları aştı
Malatya'dan kasım ayında 41 milyon 893 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı yapıldı.
Ekonomi 09.12.2021, 13:39
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatındaki artışın istikrarlı şekilde sürdüğünü söyledi.
Kaysıda ihracat sezonunun 1 Ağustos'ta başladığını dile getiren Özcan, ihracattan elde edilen gelirin kentte yüz güldürdüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Kasım ayı ihracat rakamlarımız çok iyi. Bu yılın kasım ayında 8 bin 795 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 41 milyon 893 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın ortalamalarıyla değerlendirdiğimizde ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemiyle benzerlik gösterirken, gelir ise yaklaşık 10 milyon doların üzerinde arttı."
Özcan, aralık ayında da geçen yılın ortalamalarına paralel şekilde ihracat gelirlerinde artış beklediklerini ifade etti.
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