"Kurak toprağa dahi olsa buğdayınızı ekin"

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, çiftçilere, kurak toprağa dahi olsa buğdaylarını ekme tavsiyesinde bulundu.

Kaya, iklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle Trakya'da son yıllarda buğday ekim döneminin kasım ayına sarktığını belirtti.

Trakya genelinde bu yıl normalin üzerinde kuraklık yaşandığını anlatan Kaya, üreticilerin kurak toprağa tohum ekmek zorunda kaldığını ifade etti.

Kuraklığın tarımsal üretimi etkilediğini vurgulayan Kaya, "Çok nadir görülen bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Neredeyse kasım ayının ortalarına geldik halen yağmur yok, maalesef bu, yazın da yaşandı." dedi.

Kaya, yakın dönemlerde yağış beklenmediğini bu yüzden üreticilerin geç kalmadan ekim yapması gerektiğini vurguladı.

"Tohum yatağı hazırlayamıyoruz. Tarlalar asfalt gibi oldu"

Soğukların başlamadan tohumların toprakla buluşması ve gelişmesinin önemli olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Son yıllarda zaten buğdayı ekim ayında ekmeyi bırakmıştık. Küresel ısınma nedeniyle ekim mesaisi kasım ayına gelmişti ama bu kadar da yoğun bir kuraklık beklemiyorduk. Tohum için öncelikle tarlaların hazırlanması lazım. Şu an toprak çok sert ve maalesef güzel bir tohum yatağı hazırlayamıyoruz. Tarlalar asfalt gibi oldu. Normal şartlarda Trakya'da 50 kilogram ve üzeri bir yağış oluyordu ve toprak tavlandıktan sonra çiftçiler tohum yataklarını hazırlayabiliyordu."

Kaya, son zamanlarda hiç yağış olmadığının altını çizerek, "Çiftçilerimizin hiç durmaması gerekir. Tohum yatağı hazırlayıp artık tohumları ekmeleri gerekir. Çünkü kasım ayının 15'i kritik bir zaman. Bu tarihe kadar ekilirse ilk yağışın ardından çimlenecek ve bitkinin kök tacı kış aylarındaki donlara karşı hazırlıklı hale gelecek. O yüzden çiftçilerimiz kurak torağa dahi olsa tohumlarını eksinler."

"Tohum yüzeyde kalmamalı"

Kaya, çiftçilerin kurak toprağa ekim yaptıktan sonra tohumun toprağın iç bölümlerine gitmesi için merdane tarım aletiyle toprağı bastırması önerisinde bulundu.

Kuraklık nedeniyle toprağın yeterli nemde olmadığını ve ekilen tohumların yüzeyde kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl çiftçilerimiz için merdane tarım aleti çok önemli. Çiftçiler bu yıl ekim yaptıktan sonra toprağı bastırması lazım, toprağı bastırarak toprakla tohumu buluştursunlar. Çünkü toprak kaba kalmış durumda, yeteri kadar toprak çıkarılamadığı için tohum ekimi yüzeysel kalıyor. Toprak yatağı iyi hazırlanamadığı için toprağın bastırılması gerekli. Üreticiler artık geç kalmadan ekimi tamamlamalı. Ekimden sonra toprağa merdane çekilmesi lazım. Bu sene merdane çiftçiler için elzem bir tarım aleti oldu. Normal şartlarda ekimin ardından her hangi bir işlem yapılmıyordu. Çünkü tohum yatağı iyi bir şekilde hazırlanıyor ve toprak kaba kalmıyordu. Ama bu dönemde tohumun yüzeyde kalmaması için ekimin ardından merdaneyle bastırılması lazım. Önemli olan nokta buğdayların bir an önce ekilip kışa çimlenerek girmesi ve dona hazır hale gelmesi."