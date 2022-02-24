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Kur korumalı TL mevduatı için yeni karar bugün yayımlandı

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ekonomi 24.02.2022, 10:21
Kur korumalı TL mevduatı için yeni karar bugün yayımlandı

Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Karara göre, mevduat bankalarının bugünden itibaren açılacak KKH'lere uygulayacağı faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Bu kapsamda 3 aydan kısa 12 aydan uzun olmamak üzere açılacak KKH'lere yapılacak ödemelere ve kur farklarının hesaplanmasına ilişkin uygulama talimatı TCMB tarafından belirlenecek.

Katılım bankalarında KKH'lere sağlanan getirinin TCMB'nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası karşılayabilecek, karşılanmayan kısım için destek sağlanmayacak.

VADE SONU ÖDEMELERİ

Vade sonunda TL mevduat sahibine anapara ile faiz TL katılma hesabı sahibine ise katılma hesabı bakiyesi banka tarafından aynı gün ödenecek. Vade sonu kurunun vade başı kurundan düşük olması durumunda TCMB tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak.

KKH'nin vadeden önce kapatılması halinde hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda TCMB tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan düşük olması durumunda; hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

 TCMB tarafından aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam hesaplanmasında TL vadeli mevduat veya TL katılma hesaplarının açıldığı banka sorumlu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı karar kapsamında sağlayacağı desteğe ilişkin tutarları, TCMB nezdinde açılacak destek hesabına aktaracak. TCMB, destek hesabındaki bakiyeyi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmamak kaydıyla nemalandırmakla yükümlü olacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre, vadesinden önce kapatılan mevduat ve katılma hesaplarından yapılan kesintiler; varsa nemaları ile birlikte bankalar tarafından bugün itibarıyla 3 iş günü içinde destek hesabına aktarılacak. Destek hesabına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında imzalanacak protokolle belirlenecek.

#Kur korumalı TL mevduatı
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