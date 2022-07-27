Kur korumalı mevduatta süre uzatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.
Ekonomi 27.07.2022, 08:58
Cumhurbaşkanı kararıyla, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.
Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.
Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.
Kaynak: AA
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