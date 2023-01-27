Kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı kaldırıldı
Merkez Bankası, kur korumalı mevduat (KKM) ürünü için getirilen politika faizinin en fazla 3 puan üzerinde faiz uygulamasına son verdi.
Ekonomi 27.01.2023, 12:32 27.01.2023, 12:39
Kur artışı faizin altında kalınca kur korumalı mevduattaki hesaplar için belirlenen faiz geliri ödeniyordu. Burada ödenen faiz de şu anda yüzde 9 olan politika faizinin 3 puan üzeri yani yüzde 12’ydi. Fakat son dönemde mevduat faizi yüzde 30’ları aşmaya başlamıştı.
Dolayısıyla kur yerinde saydığından KKM hesabından elde edilen faiz geliri de piyasa faizinin altında kalmıştı. Bu kararla birlikte son dönemde gerilemeye başlayan KKM hesaplarının yeniden cazibe kazanması ve bankaların mevduat faizi yarışını bu alana kaydırması bekleniyor.
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