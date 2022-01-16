Kur korumalı hesap cep şubede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık’ta duyurduğu ve kamu bankalarının 21 Aralık’tan itibaren açmaya başladığı kur korumalı TL vadeli hesaplara ilgi gün geçtikçe artarken, bankalar geliştirdikleri yazılımlarla bu konudaki hizmet ağını genişletmesi sürüyor. Üç haftada 370 bin kişinin 136 milyar lira yatırdığı “Kur korumalı TL hesabı" artık bankaya gitmeden açılabiliyor.

MOBİL ŞUBE İLE PARANI KUR KORUMALIYA AL

Birçok bankanın geliştirdiği yazılımla internet şubesinden veya mobil şubeden de hesap açmak imkânı sunuyor. Albaraka Türk ve Kuveyt Türk katılım bankaları ile Halkbank ve TEB, mobil şubeden ve internet şubesinden kur korumalı hesap açma imkânı tanıyan ilk bankalar oldu. Hafta içi mesai saatlerinde elinizdeki cep telefonundan mobil şubeye girerek kur korumalı TL mevduat hesabını açabilirsiniz. Bankaların birçoğu kur korumalı hesap açılış işlemlerini 10:00-16:30 saatleri arasında yapıyor. Bu saatler mobil veya internet şubelerinden hesap açma için de geçerli.

MOBİL UYGULAMADA SİZE KUR KORUMALI KARŞILIYOR

Başlangıçta bu hizmeti verip vermeme konusunda tereddütlü davranan bankalar kur korumalı hesap açtırmak isteyen müşterileri çekmek için artık birbiriyle yarışıyor. Bankaların mobil uygulamasına girdiğinizde karşınıza ilk olarak kur korumalı TL mevduatı hesabı tanıtımı çıkıyor. İlgili hesap türü üzerinden mevduat çekmeye çalışan bankaların önemli bir kısmının hala şubeye gitmeyi zorunlu kılması da dikkat çekiyor.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR DA AÇABİLİYOR

Merkez Bankası'nın esaslarını belirlediği kur korumalı hesapları kimlerin açabileceği sıralanırken “yurt içinde yerleşik gerçek kişiler” ve “Yurt içinde yerleşik tüzel kişiler” gibi özellikler vurgulanıyor. “Yurt içi yerleşik gerçek kişiler” ibaresi yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları da dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri (ikametgahı) bulunan gerçek tüm kişileri ifade ediyor. “Yurt içi yerleşik tüzel kişiler” ise Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç Türkiye’de kanuni yerleşim yeri (ikametgahı) bulunan tüzel kişileri yani şirketleri kapsıyor.

Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 aylık vadelerle hesap açabiliyor. Şirketler ise 6 ve 12 ay vadelerde kur korumalı TL mevduat hesabı açabiliyor.