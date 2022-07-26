Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 müfettiş yardımcısı alınacak. Sınav başvuruları yarın sona eriyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilecek müfettiş yardımcıları siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavıyla seçilecek.
Giriş sınavı için 18 Temmuz'da başlayan başvurular, yarın saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Sınava ilişkin diğer detaylara Kültür ve Turizm Bakanlığının "https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr" ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|12. Başakşehir
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|19. Ümraniye
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
|0
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|9. Eyüpspor
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|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
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|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
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|12. Liverpool
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|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
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|15. Newcastle
|0
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|16. Nottingham Forest
|0
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
|O
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
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|10. Girona
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|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
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|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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