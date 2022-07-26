Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilecek müfettiş yardımcıları siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından giriş sınavıyla seçilecek.

Giriş sınavı için 18 Temmuz'da başlayan başvurular, yarın saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Sınava ilişkin diğer detaylara Kültür ve Turizm Bakanlığının "https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr" ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.